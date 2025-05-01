Нова реальність ринку праці: які вакансії обирають українці та на яку зарплату розраховують

У 2025 році українці підходять до вибору роботи більш усвідомлено: окрім достойної зарплати, вони прагнуть стабільності, гнучкого графіка та внутрішнього задоволення від професійної діяльності. Основним пріоритетом для більшості залишається конкурентна оплата праці – понад 30–50 тисяч гривень.

Водночас дедалі важливішим критерієм стає можливість підлаштувати робочі умови під особистий стиль життя. Такі дані наводить платформа OLX Робота, яка провела опитування у березні 2025 року, повідомляє OBOZ.UA. Серед опитаних 12% не мають роботи й активно її шукають, ще 6% працюють тимчасово, проте також розглядають інші варіанти працевлаштування.

Найактивніше в пошуку задіяна вікова група 25–44 роки – на неї припадає 57% усіх відповідей. Переважають серед респондентів чоловіки – 58%. Причини зміни місця роботи різняться: від незадовільної зарплати до звільнень, ліквідації компаній чи бажання кардинально змінити кар’єрний шлях. Цікаво, що близько 40% учасників опитування заявили, що за останні три роки вже змінили або частково трансформували свою професійну сферу.

У яких галузях шукають роботу українці

Найчастіше українці розглядають вакансії у сфері торгівлі та продажів – 37% опитаних зазначили саме цей напрям. Також популярністю користуються транспорт і логістика (16%), IT-сектор (12%) та сфера виробництва й інженерії (ще 12%). Саме ці галузі більшість респондентів вважає найбільш перспективними у 2025 році. Цікавим є й той факт, що близько 19% учасників опитування віддають перевагу фрилансу – роботі без прив’язки до конкретного роботодавця чи офісу.

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Фінансові очікування: скільки хочуть заробляти

Більшість українських пошукачів роботи мають високі очікування щодо рівня доходу. Найпоширенішим є запит на заробітну плату в межах 30–50 тисяч гривень – так відповіли 30% респондентів. Ще 29% готові працювати за 20–30 тисяч на місяць, а 25% хочуть отримувати понад 50 тисяч гривень. Лише 13% погоджуються на оплату в межах 10–20 тисяч гривень.

Для порівняння: аналітики платформи OLX Робота повідомляють, що медіанна зарплата, яку реально пропонують роботодавці, становить 22 500 гривень. Сучасні пошукачі активно використовують цифрові ресурси: 46% звертаються до спеціалізованих онлайн-сервісів, таких як OLX Робота. Стільки ж людей шукають вакансії за допомогою знайомих, а 18% знаходять пропозиції через соцмережі, зокрема Facebook, Telegram та LinkedIn.

На що орієнтуються при виборі роботи

Основним критерієм при виборі нової роботи українці називають рівень зарплати – так вважають 68% респондентів. Далі йдуть такі важливі фактори, як гнучкий робочий графік (45%) та надійність компанії (44%). Також важливу роль відіграють дружня атмосфера в колективі (40%), офіційне працевлаштування (37%) та можливості для кар'єрного росту (34%).

До менш формальних, але не менш важливих критеріїв відносяться зацікавленість у роботі та задоволення від професії. Це свідчить про зміни в підході до праці – тепер вона є не лише джерелом доходу, а й простором для самореалізації.

Який формат роботи є найбільш зручним

Ще однією зміною є формат роботи. Пандемія та війна значно змінили погляди українців на робочі умови. Найбільш оптимальним варіантом вважають гібридну модель, коли частину часу проводять в офісі, а частину –працюють віддалено. Такий формат обрали 36% опитаних. Повністю офісну роботу готові розглянути лише 7%.

Це свідчить про бажання більшості українців мати більшу гнучкість і можливість контролювати свій робочий графік. Важливим аспектом для багатьох є місце роботи: 62% хочуть працювати у своєму місті, 17% готові переїхати в межах України, а 21% розглядають варіант еміграції за кордон.

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