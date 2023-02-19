Новий вид деревної жаби виявили в Еквадорі: має дивовижні кольори (фото)

У тропічних Андах в Еквадорі виявили новий вид жаб. Його назвали на честь Джона Роналда Руела Толкіна – автора відомих творів фентезі.

Дослідники знайшли поки одну особину Hyloscirtus tolkieni в межах національного парку Ріо-Негро-Сопладора. На цій території мешкає багато рідкісних й ендемічних рослин і тварин.

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Вчені, які описали жабу, кажуть, що терміново необхідні дослідження та моніторинг, щоб краще зрозуміти цей унікальний вид і оцінити потенційні загрози його виживанню, такі як інвазивні види, нові захворювання або зміна клімату, пише SkiNews.

Директор Музею зоології в Університеті Сан-Франциско де Кіто та співавтор дослідження Hyloscirtus tolkieni описав новий вид жаб так: "Вона має дивовижні кольори, і, здавалося б, живе у всесвіті фантазій, подібних до тих, які створив Толкін".

Зазначається, що протягом кількох тижнів у 2020 році науковці досліджували різні райони національного парку Ріо-Негро-Сопладора на півдні Еквадору, проте знайшли лише одну з цих раніше невідомих жаб.

"Ми знайшли одну особину цього нового виду жаб, яка, на наш погляд, вражає своїм забарвленням і великими розмірами", — розповів асоційований науковий співробітник Музею зоології Університету Сан-Франциско де Кіто та співавтор дослідження Хуан Карлос Санчес Нівісела.

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За його словами, ця жаба досить велика – її довжина становить 65 міліметрів. Вона має сірувато-зелену спину з жовтими плямами та чорними цятками, а також блідо-рожеву та чорну облямівку по тілу. Її горло, живіт і боки, а також нижня сторона ніг золотисто-жовті з великими чорними плямами та крапками, а пальці мають чорні смуги та плями.

Мешкає Hyloscirtus tolkieni вздовж потоків у тропічних Андах Еквадору. Вона належить до роду жаб, що гніздяться в потоках. Детальна стаття про новий вид жаб опублікована в журналі ZooKeys.

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