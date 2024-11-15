русский
Соціум

Про них майже ніхто не знає, а дарма: які послуги Укрзалізниці є безкоштовними

Ціхоцька Марія

Про них майже ніхто не знає, а дарма: які послуги Укрзалізниці є безкоштовними
Які послуги Укрзалізниці є безкоштовними . Джерело: Getty Images

"Укрзалізниця" пропонує пасажирам комплекс послуг - як базових, що входять у вартість квитка, так і додаткових, що оплачуються окремо. Розглянемо детальніше, на що можуть розраховувати пасажири під час подорожі. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Стандартні послуги у звичайних поїздах:

  • Постільна білизна
  • Напої (чай, кава, соки) та продукти харчування
  • Доступ до холодильника та мікрохвильової печі
  • Аудіо- та відеотрансляції
  • Можливість придбання друкованої продукції
  • Оформлення додаткових послуг начальником поїзда (перевезення надлишкової поклажі, експрес-передач)

Безкоштовні послуги в Інтерсіті та Інтерсіті+:

  • Доставка попередньо оплачених замовлень
  • Інформаційні оголошення
  • Медична аптечка
  • Засоби гігієни в туалетних кімнатах
  • Регулярне прибирання вагонів
  • Одноразові підголовники
  • Кип'ячена вода
  • Друкована продукція (за наявності)
  • Перевезення ручної поклажі до 36 кг
  • Виклик медиків або поліції за потреби

Додаткові платні послуги в швидкісних поїздах:

  • Харчування
  • Wi-Fi (де встановлено)
  • Доступ до онлайн-кінотеатру
  • Електронна бібліотека через QR-код

Придбати квитки можна:

  • У касах вокзалів
  • Через оновлений сайт УЗ
  • У мобільному додатку Ukrainska Zaliznytsia
  • З використанням верифікації через "Дія.Підпис"

Детальну інформацію про послуги та їхню вартість можна дізнатися у провідника вагона або начальника поїзда.

Нагадаємо, на які види пільг мають право громадяни зі статусом "дитина війни".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Соціум