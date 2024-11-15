Про них майже ніхто не знає, а дарма: які послуги Укрзалізниці є безкоштовними
"Укрзалізниця" пропонує пасажирам комплекс послуг - як базових, що входять у вартість квитка, так і додаткових, що оплачуються окремо. Розглянемо детальніше, на що можуть розраховувати пасажири під час подорожі. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".
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Стандартні послуги у звичайних поїздах:
- Постільна білизна
- Напої (чай, кава, соки) та продукти харчування
- Доступ до холодильника та мікрохвильової печі
- Аудіо- та відеотрансляції
- Можливість придбання друкованої продукції
- Оформлення додаткових послуг начальником поїзда (перевезення надлишкової поклажі, експрес-передач)
Безкоштовні послуги в Інтерсіті та Інтерсіті+:
- Доставка попередньо оплачених замовлень
- Інформаційні оголошення
- Медична аптечка
- Засоби гігієни в туалетних кімнатах
- Регулярне прибирання вагонів
- Одноразові підголовники
- Кип'ячена вода
- Друкована продукція (за наявності)
- Перевезення ручної поклажі до 36 кг
- Виклик медиків або поліції за потреби
Додаткові платні послуги в швидкісних поїздах:
- Харчування
- Wi-Fi (де встановлено)
- Доступ до онлайн-кінотеатру
- Електронна бібліотека через QR-код
Придбати квитки можна:
- У касах вокзалів
- Через оновлений сайт УЗ
- У мобільному додатку Ukrainska Zaliznytsia
- З використанням верифікації через "Дія.Підпис"
Детальну інформацію про послуги та їхню вартість можна дізнатися у провідника вагона або начальника поїзда.
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