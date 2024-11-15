Про них майже ніхто не знає, а дарма: які послуги Укрзалізниці є безкоштовними

"Укрзалізниця" пропонує пасажирам комплекс послуг - як базових, що входять у вартість квитка, так і додаткових, що оплачуються окремо. Розглянемо детальніше, на що можуть розраховувати пасажири під час подорожі. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

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Стандартні послуги у звичайних поїздах:

Постільна білизна

Напої (чай, кава, соки) та продукти харчування

Доступ до холодильника та мікрохвильової печі

Аудіо- та відеотрансляції

Можливість придбання друкованої продукції

Оформлення додаткових послуг начальником поїзда (перевезення надлишкової поклажі, експрес-передач)

Безкоштовні послуги в Інтерсіті та Інтерсіті+:

Доставка попередньо оплачених замовлень

Інформаційні оголошення

Медична аптечка

Засоби гігієни в туалетних кімнатах

Регулярне прибирання вагонів

Одноразові підголовники

Кип'ячена вода

Друкована продукція (за наявності)

Перевезення ручної поклажі до 36 кг

Виклик медиків або поліції за потреби

Додаткові платні послуги в швидкісних поїздах:

Харчування

Wi-Fi (де встановлено)

Доступ до онлайн-кінотеатру

Електронна бібліотека через QR-код

Придбати квитки можна:

У касах вокзалів

Через оновлений сайт УЗ

У мобільному додатку Ukrainska Zaliznytsia

З використанням верифікації через "Дія.Підпис"

Детальну інформацію про послуги та їхню вартість можна дізнатися у провідника вагона або начальника поїзда.

Нагадаємо, на які види пільг мають право громадяни зі статусом "дитина війни".

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