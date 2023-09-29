Один інгредієнт покращить смак вінегрету: так ви ще не куштували

Вінегрет - як покращити смак вінегрету та що додати у вінегрет, щоб було смачніше

Вінегрет – популярний салат, який дуже простий у приготуванні та доволі апетитний. Проте цю страву може покращити, якщо додати один секретний інгредієнт.

Якщо вам набрид традиційний рецепт, то пропонуємо альтернативу. За одним з варіантів варто додати не тільки овочі, але й яблуко. Цей салат отримав назву "Вінегрет по-німецький".

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Рецепт вінегрету по-німецьки:

1. Відваріть 2-3 картоплини та один буряк.

2. Поки овочі ще відварюють, візьміться за приготування заправки. Для цього вам потрібно кілька столових ложок оливкової олії та спеції, які вам до смаку.

3. Картопля та буряк поріжте на кубки однакового розміру, наріжте цибулю та кілька солоних огірків.

4. Підготовлені овочі треба пересипати у миску та додати секретний продукт – яблуко, яке попередньо дрібно нашинкуйте. Краще обирати кисле яблуко, аніж солодке.

5. Все перемішайте та залийте заправкою. Після цього знову потрібно ретельно перемішати.

Виявляється, що кисле яблуко додасть яскравості простій страві та зробить її дуже смачною.

Нагадаємо, що котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.

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