Один з найбільших в історії: майже півкілограмовий алмаз знайшли у Ботсвані (фото)

У Ботсвані було виявлено один з найбільших алмазів у світі – його вага становить вражаючі 2492 карати. Цей винятковий камінь став другим за розміром серед алмазів, коли-небудь видобутих з надр Землі.

Алмаз був знайдений на шахті Карове канадською гірничодобувною компанією Lucara Diamond Corp. за допомогою сучасних рентгенівських технологій. Його високу якість та збереженість підтвердили експерти, повідомляє KTAL NBC 6.

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Ця знахідка має історичне значення. Попередній рекордсмен за розміром, алмаз Куллінан, був видобутий у Південній Африці понад століття тому і мав вагу 3106 каратів. Обидва алмази є справжніми геологічними дивами і свідчать про багатство надр нашої планети.

Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: AP Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: AP

Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: AP Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: AP

Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: Lucara Diamond Corp Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: Lucara Diamond Corp

Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: Lucara Diamond Corp Алмаз Lucara у 2492 карата. Джерело: Lucara Diamond Corp

Варто зазначити, що більший за розміром алмаз, який був виявлений у Бразилії в XIX столітті, вважається частиною метеорита. Тому ботсванський алмаз є найбільшим серед тих, що утворилися в надрах Землі.

Цей унікальний камінь буде представлений публіці на офіційній церемонії, де його зможе оглянути президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі. Ця подія стане знаковою для країни, яка вже давно відома своїми алмазними родовищами.

Шахта Карове, де було знайдено алмаз, вже неодноразово дивувала світ своїми знахідками. Раніше тут було видобуто кілька алмазів вагою понад тисячу каратів, що підтверджує її статус одного з найбагатших на алмази родовищ у світі.

Нагадаємо, у США на аукціоні Sotheby's було продано за 34 мільйони 800 тисяч доларів діамант "Вічний рожевий" – його віддали новому власнику всього за 2 хвилини торгів.

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