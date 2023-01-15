'Одного разу ці ж терористи прийдуть й за вами': Зеленський закликав росіян не мовчати про терор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про тероризм з боку рф. За його словами, на них чекає те саме, але коли настане цей час – допомогти буде нікому.

Він закликав росіян не мовчати про терор кремля. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Хочу сказати всім тим в росії та з росії, хто навіть зараз не зміг вимовити навіть декілька слів засудження цього терору, хоча прекрасно все бачать та знають. Ваше боязливе мовчання, спроба перечекати те що відбувається закінчиться лише тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть й за вами", – зазначив він.

Зеленський додав, що зло дуже чутливе до боягузтва та запам'ятовує слабких.

"Зло завжди запам'ятовує тих хто його боїться й намагається сторгуватись, а коли воно прийде за вами – нікому буде вас захищати", – підкреслив президент.

Нагадаємо, протягом 14 січня російська федерація здійснила кілька масованих ракетних обстрілів по українських населених пунктах. Зранку було атаковано Київ та Київську область, протягом дня вибухи лунали у кількох областях.

Під вечір росія випустила ракету по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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