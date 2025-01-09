Окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометра від Покровська: обстріли міста посилились

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про інтенсивні обстріли міста російськими військами. Унаслідок цього Покровськ залишився без електрики, газу та водопостачання.

За словами Добряка, ворожі сили знаходяться на відстані менш ніж три кілометри від міста. Він зазначив, що обстріли стають дедалі частішими й потужнішими. Застосовуються керовані авіабомби (КАБи), артилерія та FPV-дрони. "У місті немає жодного місця, яке б не перебувало під обстрілами артилерії чи дронів", – підкреслив очільник. Про це повідомив Добряк в ефірі "Радіо Свобода".

Попри відсутність базових послуг із літа, у місті залишається близько 7 200 мешканців. Там працюють кілька аптек, одне відділення "Укрпошти", обмежено функціонує міська лікарня, а також кілька продуктових крамниць.

Читайте також: Зміни у нарахуванні вислуги років для військових: що треба знати

Формат евакуації змінився – тепер людей забирають безпосередньо з їхніх осель, а не з точок збору. Евакуйованих переважно доставляють до Павлограда, де вони проходять реєстрацію. Упродовж місяця кожен отримує 10 800 гривень допомоги від міжнародних організацій. Евакуйованих розміщують у школах і гуртожитках, де вони можуть залишатися стільки, скільки буде потрібно.

Для людей передпенсійного віку, осіб із інвалідністю чи тими, хто має особливі потреби, передбачена допомога у вигляді виплат ВПО та разової гуманітарної підтримки в розмірі 1800 гривень. Однак забезпечити кожного окремим житлом держава не має змоги.

"Допомагають родини, а також держава через виплати. У будь-якому разі людям надається тимчасовий притулок і гуманітарна підтримка", – додав Добряк.

Раніше ми розповідали, що окупанти здійснили атаку на Київ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!