Окупанти на Запоріжжі застосували хімічні боєприпаси, заборонені усіма конвенціями

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив про застосування хімічних боєприпасів російськими військами минулої доби, імовірно, хлорпікрин.

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Згідно з повідомленням офіцера 7 серпня у Telegram, противник у районі населеного пункту Новоданилівка здійснив два артилерійські обстріли з ракетно-стрілецьких засобів, які містять хімічну речовину, ймовірно, хлорпікрин. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав. Олександр Тарнавський зазначив, що використання хімічних боєприпасів є порушенням Конвенцій, які забороняють їх використання.

Новоданилівка — це село, розташоване в Оріхівській міській громаді Пологівського району Запорізької області в Україні.

Що стосується хлорпікрину, ця безбарвна або блідо-жовта масляниста рідина має різкий запах та широко відома як нітрохлороформ. Джон Стенхаус, шотландський хімік, відкрив цю речовину в 1848 році, провівши реакцію гіпохлориту натрію з пікриновою кислотою. Сьогодні хлорпікрин виробляється за допомогою реакції нітрометану з гіпохлоритом натрію або хлороформу з азотною кислотою.

Ця речовина має високу токсичність і небезпечна для здоров'я людини. При контакті хлорпікрин може спричинити запалення очей, носа, горла та дихальних шляхів, а велика концентрація може призвести до смерті. Крім того, хімікат також отруює воду та їжу, споживані солдатами.

Хлорпікрин використовували під час Першої та Другої світових війн, але зараз його використання у військових цілях заборонене Конвенцією про заборону хімічної зброї. Також через його невисоку токсичність та сильну подразнюючу дію, він перестав застосовуватися в бойових діях.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області.

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