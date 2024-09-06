Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео)

У п'ятницю, 6 вересня, російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, за попередніми даними, використовуючи п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Оновлено о 15:03: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. Cеред тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років.

За його словами, у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті.

Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram Окупанти запустили по Павлограду 5 балістичних ракет: є постраждалі та загиблий (фото, відео). Джерело: Дніпропетровська ОВА/Telegram

Ракети були запущені з території Воронезької та Ростовської областей рф. Ворожий обстріл був спрямований на цивільну інфраструктуру Павлограда.

За останніми даними, кількість постраждалих становить 50 осіб. Найстаршому з них 86 років, наймолодшому – 4 роки. Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Серед постраждалих є троє дітей: 9-річна дівчинка та хлопчики віком 11 і 4 роки. Двоє людей, що були госпіталізовані, перебувають у важкому стані, і лікарі докладають всіх зусиль, щоб їх врятувати.

Також повідомляється про одного загиблого.

Нагадаємо, що KN-23 – це ракета, виготовлена в Північній Кореї, офіційно відома під назвою Hwasong-11Ga. Вона зовні нагадує російську балістичну ракету "Іскандер-М" і південнокорейську Hyunmoo-2B. Як і "Іскандер-М", ця ракета має квазібалістичну траєкторію: після досягнення висоти приблизно 50 км вона продовжує рух в атмосфері, де може змінювати траєкторію польоту за допомогою аеродинамічних рулів.

Найбільша зафіксована дальність польоту цієї ракети сягає до 690 км, а вага бойової частини становить приблизно 500 кг.

Нагадаємо, 2 вересня армія рф атакувала Запоріжжя та Дніпро.

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