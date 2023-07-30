Оранжевий чи помаранчевий: Авраменко пояснив, як правильно назвати колір українською

У російській мові існує назва для кольору "оранжевый". Чимало українців плутаються, коли намагаються перекласти цю назву.

Дослідник мови та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, які назви є питомими для української мови. Про це він розповів у "Сніданку з 1+1".

За його словами, в українських словниках є три прикметники на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком – "жовтогарячий", "помаранчевий" та "оранжевий". Перше слово є питомим для української мови, а "оранжевий" та "помаранчевий" – запозичені.

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Втім, ці слова вже довгий час існують в українській мові, тому не вважаються неправильними. Таким чином, на позначення кольору апельсинів та моркви можна використовувати усі три прикметники.

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