Відганяє чоловічу увагу і не тільки: чому самотнім жінкам не слід ставити вдома доларове дерево

Доларовим деревом називають рослину заміокулькас. За повір'ям, ця невибаглива кімнатна рослина принесе удачу в дім. Але перш ніж заводити собі такого зеленого вихованця, слід знати про деякі об'єктивні фактори та народні прикмети та забобони, які, можливо, відмовлять вас від такого вибору.

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Чим небезпечний заміокулькас

Вважається, що ці квіти отруйні, адже від соку цієї рослини можна отримати сильні опіки на шкірі. Якщо вона потрапить в організм, то може викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом у дітей і тварин, а також характерні симптоми, такі як нежить, висип і сльозотеча у людей, що страждають алергією.

Доглядати за цією рослиною слід акуратно, бажано в рукавичках. До того ж, якщо у вас вдома є тварини або маленькі діти, взагалі краще не дивитись в бік вибору доларового дерева, щоб вберегти їх від потенційної небезпеки.

Енергетичний вплив доларового дерева

Хоча ці рослини, за легендою, приваблюють гроші, згідно з народним повір'ям, на астральному рівні квіти оберігають жінок від чоловічої уваги.

Якщо заміокулькас раптово зацвів, а це трапляється дуже рідко, то це свідчить про те, що його власниці судилося найближчим часом стати чиєюсь дружиною, тобто вона скоро отримає пропозицію руки та серця.

Бутони рослини пророкують швидке поповнення сім'ї, якщо знаходять в домі, де живе пара. Це також свідчить про те, що кар'єристам пощастить у професійній сфері.

Якщо доларове дерево раптово загинуло, то це попереджає про майбутні фінансові труднощі.

Це лише забобони, але якщо ви вірите в них, або вас насторожили природні особливості цієї рослини, можливо, не слід ставити заміокулькас у себе в оселі.

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