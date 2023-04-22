Відлякають фінансову вдачу: які речі не можна класти у гаманець

Які речі не можна класти в гаманець та чому - забобони про гаманець

Гаманець треба налаштувати на грошовий потік та фінансову вдачу. Якщо ж туди поміщати все без розбору, створюватиметься енергетичний шум, чим відлякуватиме кошти.

UAportal пояснює, які речі не можна класти в гаманець та чому. Дотримуючись цих порад, грошова енергія буде на вашому боці.

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Чеки і квитанції

Документи, які мають підтвердження якихось фінансових операцій, треба зберігати, але краще не в гаманці. Оскільки різні чеки та квитанції створюють енергетичний шум, блокують фінансовий потік, приносячи збитки.

Несправжні гроші

Сувенірні гроші не треба зберігати в своєму гаманці, зокрема й подарункові банкноти. Щоб залучити фінансовий достаток, краще покладіть паперовий долар в гаманець. Але перевірте, щоб це не була підробка.

Фотографії

Великою помилкою є класти фото близьких до гаманця. Для акумулювання грошових потоків для гаманця потрібна тільки енергія його господаря, а чужа – заблокує фінансові потоки.

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Записки і ліки

Не можна разом з грошима зберігати рецепти на ліки та таблетки. Покладіть їх до сумки, але в жодному разі не в гаманець.

Документи

Гаманець не підходить для зберігання документів, оскільки вони можуть пом'ятись. Для посвідчення водія та інших документів краще завести окреме портмоне.

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Нагадаємо, що фінансовий успіх залежить від низки чинників, зокрема й від ваших щоденних звичок. Вони допоможуть залучити гроші та стати успішними.

Крім цього, гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт притягуватиме фінанси. Як її знайти, читайте в матеріалі UAportal.

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