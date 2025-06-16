Відпустка для УБД: де військові можуть відпочити за державні кошти

У 2025 році держава продовжує підтримувати учасників бойових дій (УБД) та їхні родини, пропонуючи не лише пільги на транспорт і комунальні послуги, а й можливість безоплатного оздоровлення в санаторіях.

Про деталі таких програм повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. УБД мають право на санаторно-курортне лікування за наявності відповідних медичних показань. Держава повністю покриває вартість:

медичних процедур;

проживання;

харчування та відпочинку.

Якщо ж учасник бойових дій не скористався путівкою, йому можуть виплатити грошову компенсацію. Порядок отримання путівок і розмір виплат за самостійне оздоровлення визначає Кабінет Міністрів України.

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Безкоштовна медична допомога для ветеранів

Крім оздоровлення, УБД можуть безплатно користуватися низкою важливих медичних послуг, зокрема:

психологічна підтримка;

комплексне медичне обстеження;

реабілітація після поранень або захворювань;

лікування хронічних патологій, пов’язаних зі службою;

терапія захворювань суглобів та опорно-рухового апарату;

складання індивідуального плану лікування з урахуванням бойових травм.

Ці послуги доступні для ветеранів, які мають статус УБД або інвалідність внаслідок війни. Для їх отримання необхідно звернутися до сімейного лікаря або укласти декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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