Відстрочка у квітні -2025: на який термін надаватиметься

В Україні з 18 травня діє закон про мобілізацію, який передбачає можливість отримання відстрочки для певних категорій військовозобов’язаних. Однак варто пам’ятати, що така відстрочка не є постійною — навіть за наявності підстав її необхідно періодично подовжувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України № 560. Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним, якщо для цього є законні підстави. Для її отримання потрібно подати заяву разом із відповідними документами. При цьому важливо розуміти, що відстрочка діє лише тоді, коли зберігаються законні підстави. Наприклад, якщо вона була надана через наявність трьох неповнолітніх дітей, то після досягнення однією з них 18-річного віку право на відстрочку анулюється. Так само студенти втрачають її після завершення навчання.

Згідно з постановою Кабміну, відстрочка надається на період мобілізації, тобто оформлюється на 90 днів. Після закінчення цього терміну вона може бути подовжена разом із мобілізацією та воєнним станом за рішенням президента. Це означає, що військовозобов’язані повинні регулярно відвідувати територіальні центри комплектування орієнтовно раз на 1,5 – 3 місяці для продовження дії відстрочки.

Контроль за наявністю підстав для відстрочки здійснюється через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Для продовження відстрочки військовозобов’язаний повинен подати заяву на розгляд комісії одразу після видання президентського указу про подовження мобілізації. Це можна зробити як у паперовому вигляді, так і в електронному форматі через електронний кабінет призовника. У разі, якщо територіальний центр комплектування не може автоматично перевірити підстави для відстрочки через реєстр, військовозобов’язаний має особисто надати всі необхідні документи.

Особи, які мають відстрочку, не направляються на медичний огляд, якщо тільки вони самостійно не вирішили укласти контракт на проходження військової служби. Дотримуючись цих правил, військовозобов’язані зможуть своєчасно подовжити відстрочку та уникнути непорозумінь із військовими комісіями.

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