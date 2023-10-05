Оверсайз та з візерунками: топ-3 наймодніші моделі осінніх светрів 2023 року

Цієї осені в моді знову оверсайз, візерунки та стиль гранж. Кожен знайде собі щось до душі.

Про це пише Радіотрек.

Віддайте перевагу синьому

Незважаючи на те, що найбільш модним кольором цієї осені є червоний, на модних подіумах часто можна побачити тренд на синій трикотаж. Це може бути кобальтовий, кольору океану чи моря, сапфіровий, або волошковий відтінки.

Вам подобаються візерунки

Виберіть візерунчасті светри, які чудово піднімуть настрій у похмуру осінню погоду. Графічні квіткові мотиви, ацтекські візерунки, клітини, тигрові смужки, або навіть акварельні мазки в приглушених тонах - ви маєте вибір. Не менш цікаво виглядають светри з тенісними м'ячиками чи яскравими квітковими малюнками, що створюють ефект 3D-саду.

Стиль Джей Хамфрі

Якщо ви бажаєте наслідувати стиль Джей Хамфрі, героїні популярного серіалу "Пліткарка", оберіть светри з потертостями, смугасті моделі, деконструйований гранж, або надмірно великі варіанти.

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Однотон

Для створення більш однотонного образу виберіть сірий, кавово-коричневий або пісочно-бежевий светр. Головне - оберіть натуральний і високоякісний матеріал.

Светр-сукня

Розгляньте можливість носити светр як сукню. Довгі, об'ємні та комфортні светри можуть стати чудовою альтернативою сукні і ідеально поєднуються з високими чобітьми.

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