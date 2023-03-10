Стилісти назвали три ознаки антитрендового кардигана сезону-2023
Кардигани в моді цієї осені, головне – підібрати правильну модель. Ми розкажемо, від яких моделей цього виду одягу необхідно відмовитися.
Про це пише Радіотрек.
Отож три кардигани, які давно вийшли з моди, за словами стилістки Олени Галант:
1) на блискавці;
2) з хутряними вставками;
3) з капюшоном і рукавом "летюча миша".
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Як же має виглядати стильний кардиган?
Ідеальний кардиган на осінь має бути з гудзиками, глибоким V-подібним вирізом. Може бути як укороченим, так і подовженим, з кишенями чи без.
Ознаки стильного кардигану:
1) нейтральний колір: білий, чорний, сірий, бежевий, темно-синій;
2) щільна тканина;
3) невеликі майже непомітні гудзики.
Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки не варто обирати жінкам після 40.
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