Очікуємо надпотужну магнітну бурю: на Сонці утворилась величезна діра розміром у 20 разів більше Землі

На Сонці утворилася величезна дірка, що перевищує розміри Землі у 20 разів. Згідно з даними вчених, з цієї дірки виходять сонячні вітри зі швидкістю 2,9 млн км/год, які можуть вплинути на магнітне поле Землі та її супутники.

Про це пише видання New York Post. Це явище може призвести до негативних наслідків для інтернету, мобільних мереж зв'язку та GPS через непрямий вплив на них. Люди можуть відчути на собі наслідки магнітної бурі.

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Доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен заявив, що він очікує, що швидкий вітер з цієї діри прийде на Землю приблизно з вечора п'ятниці до ранку суботи.

Це вже друга дірка на Сонці, виявлена протягом недавнього періоду. Перша дірка з'явилася 23 березня і викликала полярне сяйво, яке було помічено південніших широтах, ніж зазвичай. Однак відомо, що ця діра не викличе такого сильного сонячного шторму, тому малоймовірно, що з'явиться стільки полярних сяйв.

Експерти зауважують, що корональні дірки, як правило, нешкідливі, і зазвичай знаходяться поблизу полюсів Сонця. Це холодніші, менш щільні ділянки зірки, які з'являються під час менш активної стадії 11-річного циклу Сонця. Однак, нова діра є більш примітною для вчених, оскільки з'явилася поблизу екватора Сонця.

Наступного місяця мешканцям Землі варто підготуватися до геомагнітних коливань різної інтенсивності. У квітні магнітні бурі будуть й слабкими, й сильними. Метеозалежним людям варто подбати завчасно про своє здоров'я та дізнатись про небезпечні дати квітня.

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