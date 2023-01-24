Очікуються 12 небезпечних ударів: календар магнітних бур на лютий

У лютому Земля опиниться під впливом нових геомагнітних коливань. Магнітні бурі триватимуть 1 та 2 лютого, у період з 7 по 10, з 14 по 16, 22, 23 та 28 лютого. У перший день останнього місяця зими магнітна буря буде силою у чотири бали. Наступного дня її сила знизиться до 2 балів.

Далі найнебезпечніші геомагнітні коливання можуть відбутися 7-10, 14-16, 22, 23 та 28 лютого. Чотирибальні шторми почнуться 8 лютого, потім відбудеться спад до трьох балів, який триватиме 9 лютого. Також трибальні геомагнітні коливання відбудуться 13 та 15 лютого.

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Чотирибальні шторми повернуться наприкінці лютого, це станеться 21 числа. 22 лютого сила шторму знизиться до трьох балів. 27 лютого буря повернеться і складатиме трибальну силу.

Довідково: Магнітними бурями називають збурення магнітного поля Землі, яке стається через спалахи на Сонці. Вони можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Вберегтися від негативних наслідків геомагнітних коливань можна, якщо ви будете особливо дбайливо ставитися до здоров'я. Зокрема, не варто вживати алкоголь, шкідливу їжу, відмовтеся від куріння.

Лікарі радять вживати більше води, компотів, чи трав'яних чаїв. Частіше треба дихати свіжим повітрям. Варто уникати стресових ситуацій та перевтоми.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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