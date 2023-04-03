Паска на Великдень з солоною карамеллю: як просто приготувати Панетоне

Якщо ви хочете здивувати своїх рідних смаковитою повітряною паскою з солоною карамеллю, спробуйте італійський варіант випікання великоднього хліба "Панетоне". Вона виходить дуже м'якою та ніжною, головне чітко дотримуватися рецепта.

Для приготування такої паски потрібно багато різноманітних продуктів, проте її смак вартий того, аби її приготувати. Тож, для опари візьміть 80 грамів борошна, сухі дріжджі 7 грамів, 10 г цукру та 180 мл теплого молока.

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Для "підготовчого" тіста потрібні:

Опара

Вершкове масло (м'яке) - 40 грамів

Цукор - 50 грамів

Борошно - 140 грамів

Яйця (великі) – 2 шт.

Для вершкової солоної карамелі:

Вершки (20-30% жирності) – 150 мілілітрів

Цукор – 115 грамів

Вершкове масло (м'яке) – 20 грамів

Сіль морська крупна – чайна ложка

Ще вам потрібно буде зробити так зване "основне тісто":

Знадобиться вже приготована вершкова карамель та "підготовче тісто",

Яєчні жовтки (великі) – 2 шт.

Сіль - 6 грамів

Цедра з апельсина

Екстракт ванілі – чайна ложка

Родзинки — 150 грамів

Цукати – 115 грамів

Борошно – 280 грамів

Масло вершкове (м'яке) – 40 грамів

Ром (коньяк, або сік апельсина) – 40 мілілітрів

Покроковий рецепт приготування паски Панетон з карамеллю

Як приготувати опару – у тепле молоко всипте цукор, дріжджі, перемішайте, всипте просіяне борошно та знову перемішайте. Накрийте рушником та відставте у тепле місце.

Родзинки треба промити та залити ромом (коньяком або апельсиновим соком) та дати їм настоятися. Можна замочити й цукати.

Підготовче тісто:

Треба взяти м'яке вершкове масло, додати цукор та розтерти, додаючи по одному яйця. Знову все перемішайте й додайте просіяне борошно. Має вийти рідкувате тісто, як густа сметана. Накрийте його харчовою плівкою та на годину-півтори відставте у тепле місце.

Вершкова солона карамель:

Вершки треба нагріти у каструльці, не доводячи до кипіння, періодично помішуйте їх. Вимкніть та дайте їм трохи охолонути.

На суху сковорідку з товстим дном висипаємо цукор й розтоплюємо, помішуючи силіконовою чи дерев'яною лопаткою. Коли цукор набуде насиченого янтарного кольору, зніміть сковорідку з плити. А вершки у каструльці поставте на плиту (малий вогонь), почніть їх гріти, поступово вливаючи розтоплений цукор та помішуючи суміш. Додайте вершкове масло та перемішайте, поки вершки з цукром киплять. Зніміть каструлю з плити та продовжуйте ретельно перемішувати карамель. Вона має остигати до кімнатної температури, потім до неї додається крупна морська сіль.

Основне тісто

У миску вкладіть м'яке вершкове масло та жовтки, добре перемішайте вінчиком й додайте вершкову карамель. Додайте чайну ложку екстракту ванілі та цедру апельсина, перемішайте й додайте "підготовче" тісто. Перемішайте й додайте просіяне борошно (його кількість вказана вище, в інгредієнтах до основного тіста).

Спочатку тісто злегка перемішайте лопаткою, а потім міксером, посоліть під час розмішування.

Готове тісто треба вимішувати 3 рази: 10 хвилин вимішуємо – п'ять хвилин воно відпочиває.

Родзинки витягніть з рому, змішайте їх з цукатами та трохи обваляйте у борошні. Додайте у тісто та знову вимісіть його, утворюючи з нього кулю. Перекладіть тісто у миску, накрийте харчовою плівкою та поставте його у тепле місце, аби воно зійшло.

Через пів години змастіть руки олією, знову перемішайте гарно тісто та знову відправте на вистоювання, щоб воно збільшилось в обсязі приблизно у два з половиною рази.

Готове тісто поділіть на чотири частини, візьміть форми для випікання пасок та змастіть їхнє дно маслом. Наповніть форми тістом на третину.

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Форми з тістом треба поставити на застелене пергаментом деко, накрити сухим рушником та дати тісту ще підійти у теплому місці.

Паски Панетоне треба випікати у розігрітій духовці при температурі 170 градусів перші 5 хвилин у режимі конвекції. Потім духовку переводять у режим верхнього та нижнього нагрівання та печуть 30 хв при температурі 150 градусів.

Щоб верх пасок не підгорав, можна змазати їх розтопленим вершковим маслом за 20 хв до готовності, а зверху присипте пластівцями мигдалю.

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