Павутинний кліщ на вазонах: як легко позбавитися шкідника

Якщо ви помітили на улюблених кімнатних рослинах пожовклі листочки, зверніть увагу, чи немає на них дрібних темних крапок та ледь помітної павутинки. У разі, якщо є – ваші рослини атакував найзлісніший шкідник – павутинний кліщ.

На кімнатних рослинах він майже непомітний. Це крихітний павучок, розміром 0,5-1 мм, тільце якого забарвлене в коричневий, зелений, бурий чи сірий колір. Шкоду рослинам він завдає, коли починає ними харчуватися.

Ці шкідними проколюють листки своїми щелепами та починають висмоктувати з них сік. Тож листя кімнатних рослин спочатку покриваються дрібними прозорими крапинками, потім жовтіють, засихають та падають. Внаслідок цього погіршується фотосинтез рослини й вона може загинути.

Кліща рослини можуть підхопити від нового вашого улюбленця, якого ви придбали та поставили біля старих вазонів. Тому фахівці радять після покупки будь-який вазон ставити на карантин – на пусте підвіконня й спостерігати, чи немає на ньому ознак зараження. Через 2-3 тижні, якщо кліщ не об'явився, можна заносити вазон до інших.

Також кліщ може потрапити до будинку з вулиці, особливо, якщо ваші вазони стоять на балконі. На тонких павутинках кліщі можуть перелітати цілими колоніями.

Профілактика павутинного кліща

Нові вазони ставте на карантин – на пусте підвіконня і спостерігайте за листям. Якщо воно почне жовтіти та на ньому з'являться ледь помітні крапки, вазон заражено.

Ці шкідники обирають сухе місце проживання. Тож варто час від часу обприскувати рослини водою.

Як позбутися павутинного кліща

Насамперед слід обірвати все пожовкле листя. Потім рослину треба помити під прохолодною водою – для цього підійде душ. Коли рослина підсохне, слід обробити її одним із засобів проти кліщів. При цьому обов'язково обробляється як горщик, так і підставка під нього. Спеціальними засобами треба обробити й землю.

Можна рослину разом з горщиком закутати у великий пакет та зав'язати його, щоб утворити для рослини на добу-дві "сауну" без доступу повітря. У такому середовищі кліщі мають загинути.

Проте після такої парилки яйця шкідників не знищаться. Тож за 3-4 дні з них вилізуть нові кліщі. Тому варто буде повторити "сауну" для рослини за тиждень.

Якщо уражена кліщем рослина перебувала поруч з іншими вашими улюбленцями, то потрібно буде обробляти всі ваші вазони.

Також необхідно ретельно вимити підвіконня, шибки, випрати штори.

Про народні способи позбавлення від павутинного кліща, читайте та посиланням.

Нагадаємо, укрити рослини взимку у горщиках чи контейнерах, на відкритому балконі, чи терасі – це непросте питання. Багаторічні рослини продовжують оздоблювати балкони взимку, створювати настрій. Однак необхідно подбати про те, щоб зберегти балконні рослини від вимерзання, намокання, висихання чи випрівання. Як це правильно зробити – дізнавайтесь у матеріалі UAportal.

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