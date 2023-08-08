Пенсіонери можуть щомісячно отримувати понад 200 грн доплати: про що мова

В Україні пенсіонери можуть отримувати доплати до пенсії. Зокрема, надбавка передбачена за понаднормовий стаж.

Так деякі громадяни можуть збільшити щомісячні виплати на 209 гривень. Про це розповіла заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.

Зазначається, що пенсіонери після оформлення виплат можуть продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Зараз розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн, отже, максимальний розмір доплати – 20,93 грн. Наприклад, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 грн.

Надбавки, доплати, підвищення, інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) за зміни прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи пенсіонера.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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