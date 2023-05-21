Переїжджайте у четверг та розкидайте монети: які прикмети та забобони пов'язані з новосіллям

Що робити під час новосілля, щоб залучити до нового будинку удачу

При переїзді ми часто стикаємося зі змінами та несемо в собі сподівання на новий початок. У багатьох культурах існує віра в забобони та прикмети, пов'язані з переїздом, які заведено виконувати для приваблення щастя та відвертання негативу. Хоча ці вірування можуть здаватися суперечливими або не заснованими на раціональних доказах, вони додають колориту та традиційного значення цьому періоду нашого життя.

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Оберіть четвер для переїзду в новий будинок, цей день вважається щасливим для багатьох; Запаліть свічку в новому домі – це давній обряд, який, за легендами, несе світло і виганяє темряву; Засуньте фенхель у замкову щілину, щоб захистити свій дім від негативу; Вийдіть з дому через ті самі двері, через які увійшли вперше, коли покидаєте його вперше; Розпаліть вогонь у новому будинку, щоб очистити його та захистити від негативу; Кип'ятіть молоко та рис у відкритій каструлі, доки воно не потече по стінам, це запрошує процвітання, багатство та достаток; Подзвоніть у дзвіночок, щоб запросити долю; Приготуйте домашню вечерю для своїх нових сусідів, це відлякує негатив та покаже вашу готовність до дружби; Уникайте переїздів у негативний день; Відмовтеся від своїх старих прибиральних знарядь, щоб залишити негативні енергії свого попереднього дому; Купіть нову мітлу та вперше увійдіть у новий дім з нею; Здійсніть ритуал спалювання шавлії, щоб очистити приміщення від негативної енергії; Уникайте забивання цвяхів після заходу сонця, це може розбудити деревних духів; Дійте за місячним календарем, робіть свої рухи, коли місяць зростає; Пофарбуйте веранду в синій колір, щоб відлякувати негативні енергії; Посадіть гранатове дерево на своєму подвір'ї, символізує родючість та довголіття; Запросіть духа-охоронця, щоб він захистив вас і ваш новий дім; Уникайте принесення в будинок мотики. Якщо це сталося помилково, зробіть його ще раз, йдучи назад; Ніколи не приймайте ножі та інші гострі предмети як подарунок на новосілля, інакше ваше стосунки з дарувальником можуть бути порушені, якщо ви не заплатите символічну суму, яка скасовує "прокляття" і підтверджує вашу дружбу; Візьміть з собою посуд з сирим рисом, коли ви вперше входите в новий дім; Посипте щіпку солі на підлогу кожної кімнати та поріг вхідних дверей, це відлякує зло або відродить аромат; Розкидайте монети в гостьовій кімнаті у перший день у новому будинку, це забезпечить процвітання.

Раніше ми писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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