Переселенцям можуть призначити субсидію: що для цього потрібно

Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до безпечнішого регіону та не зареєстровані, проте проживають у житловому приміщенні без укладання договору оренду, мають право на оформлення субсидії.

Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що умови для здобуття субсидії посилилися в Україні.

Для того, аби отримати субсидію переселенцям потрібно звернутися до:

до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також субсидію можна оформити в електронному вигляді. Це можна зробити через портал "Дія" або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Також можна скористатися мобільним додатком Пенсійного фонду для Android та IOS.

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Для цього потрібні наступні документи:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Довідка внутрішньо переміщеної особи.

Своєю чергою субсидію можуть призначити, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону держава платила близько 1600 гривень на місяць у вигляді житлової субсидії. Ця сума може збільшуватися у разі підвищення тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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