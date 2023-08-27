Переселенцям можуть призначити субсидію: що для цього потрібно
Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до безпечнішого регіону та не зареєстровані, проте проживають у житловому приміщенні без укладання договору оренду, мають право на оформлення субсидії.
Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що умови для здобуття субсидії посилилися в Україні.
Для того, аби отримати субсидію переселенцям потрібно звернутися до:
- до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- до сервісного центру Пенсійного фонду України.
Також субсидію можна оформити в електронному вигляді. Це можна зробити через портал "Дія" або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Також можна скористатися мобільним додатком Пенсійного фонду для Android та IOS.
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Для цього потрібні наступні документи:
- Заява про призначення субсидії.
- Декларація про доходи та витрати.
- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
- Довідка внутрішньо переміщеної особи.
Своєю чергою субсидію можуть призначити, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.
Минулого опалювального сезону держава платила близько 1600 гривень на місяць у вигляді житлової субсидії. Ця сума може збільшуватися у разі підвищення тарифів на електроенергію.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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