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Економіка

Переселенцям можуть призначити субсидію: що для цього потрібно

Діана Бондаренко

Переселенцям можуть призначити субсидію: що для цього потрібно

Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до безпечнішого регіону та не зареєстровані, проте проживають у житловому приміщенні без укладання договору оренду, мають право на оформлення субсидії. 

Про це повідомило видання "На пенсії". Зазначили, що умови для здобуття субсидії посилилися в Україні. 

Для того, аби отримати субсидію переселенцям потрібно звернутися до: 

  • до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
  • до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також субсидію можна оформити в електронному вигляді. Це можна зробити через портал "Дія" або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Також можна скористатися мобільним додатком Пенсійного фонду для Android та IOS.

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Для цього потрібні наступні документи: 

  • Заява про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи та витрати.
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
  • Довідка внутрішньо переміщеної особи.

Своєю чергою субсидію можуть призначити, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону держава платила близько 1600 гривень на місяць у вигляді житлової субсидії. Ця сума може збільшуватися у разі підвищення тарифів на електроенергію.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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Економіка