Пікантний смак: рецепт кабачкових рулетів з куркою та сиром

Чудовий варіант закуски або основної страви. Кабачкові рулетики мають пікантний смак та дуже ситні.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт.

Філе куряче – 400 г

Сир кисломолочний – 4 ст. л.

Сметана – 4 ст. л.

Часник – 2 зубчики

Кріп – пучок

Сир твердий –100 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Помийте та почистіть кабачки, наріжте їх пластинами товщиною 5 мм. Деко змастіть оливковою олією, викладіть кабачки, посоліть та додайте перець. Запікайте у духовці 5–7 хвилин.

2. Наріжте куряче філе соломкою, відбийте та додайте спеції. Маринуйте 10 хвилин.

3. Змішайте сир, сметану, дрібно нарізаний кріп, часник. Додайте сіль та перець за смаком.

4. Кабачки дістаньте з духовки, охолодіть. Викладіть на них куряче філе, а зверху сирну начинку. Посипте твердим сиром та зформуйте рулетики. Закріпіть їх дерев’яною шпажкою, викладіть на деко та відправте у духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

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