Чому не можна одягати підбори та в‘єтнамки для водіння авто: з’явилось пояснення

Ми завжди користуємося автомобілем як зручним способом пересування, адже в ньому ви можете проїхатись у чудовому костюмі чи сукні на вечерю в ресторан або зігрітися після прогулянки холодним сніжним днем. Проте, чи задумуєтеся ви в ці моменти про взуття. Воно може чудово виглядати, але нести небезпеку для водія. Носіння неправильного типу взуття за кермом може призвести до "помилки педалі" – ваша нога зісковзне з педалі гальма чи щеплення або натисне не ту педаль – і те, і інше може спричинити аварію.

Хороша новина полягає в тому, що правильне взуття може допомогти запобігти подібним інцидентам. Звичайно, ви не завжди взуваєте потрібне взуття, коли вирушаєте в дорогу, тому найкраще тримати необхідну пару в машині спеціально для безпечного водіння, пише GEICO.

Загалом взуття для водіння повинно надійно кріпитися до стопи та мати плоску підошву з достатнім зчепленням. Це дозволяє рівномірно розподілити зусилля по поверхні підошви та на педалі автомобіля. Взуття має охоплювати всю вашу стопу, але при цьому забезпечувати свободу рухів у просторі для ніг – відділенні перед водієм, де розташовані педалі.

Взуття, яке не можна взувати час водіння

В'єтнамки та босоніжки

Будь-яке взуття, яке якимось чином не кріпиться до п’яти, може заважати гальмувати або прискорюватись. Таке взуття також може зісковзнути та застрягти під педаллю, що вплине на вашу здатність безпечно керувати автомобілем.

Домашнє взуття

Сліпони чи закриті капці, це взуття створене для комфорту, а не для водіння. З вільним приляганням і ковкою підошвою вони не забезпечують зчеплення, необхідного для належного зачеплення педалей.

Танкетка

Таке взуття може створити хибне відчуття тиску на гальмо та газ, оскільки існує перешкода, яка змінює відстань, яку сприймає водій, між нижньою частиною вашої стопи та верхньою частиною педалей. Крім того, як і інше невідповіддне взуття, вони можуть зачепити сусідню педаль.

Високі підбори

Це може заважати вашій здатності повертати ногу на п’яті з педалі на педаль. Це може призвести до того, що ваша нога зависне між газом та гальмом, що не тільки спричинить втому, але й усуне критичний контакт і точку повороту, необхідну для ефективної та безпечної реакції.

Абсолютно нове взуття

Нове взуття на шкіряній або дерев’яній підошві може бути не лише незручним, доки його не розношено, але й слизьким і ковзким, створюючи невпевнений зв’язок ноги з педаллю.

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Робочі та зимові черевики

Великі черевики можуть стати перешкодою для вашого водіння. Крім того, чим більші черевики, тим складніше в них їздити, тому що важче точно відчути, де знаходяться педалі. Такий самий принцип, коли підошва вашого взуття дуже товста і не гнучка.

Без взуття

Коли ви босоніж, у вас немає засобів, які допоможуть рівномірно розподілити силу вашої стопи, і ви можете не мати достатнього тиску, щоб ефективно задіяти гальма, особливо коли вмикається антиблокувальна система гальм (ABS). Крім того, ноги можуть пітніти та бути слизькими, що впливає на зчеплення з педаллю та поворотом, а також, зрештою, на час реакції.

Найкраще взуття для водія

Кросівки

Зручні тенісні та бігові кросівки – такі, які надійно прилягають до вашої ноги та мають плоску і гнучку підошву – найкраще підходять для рівномірного натискання на педалі гальма та газу та повороту п’яти від однієї педалі до іншої.

Взуття для водіння

Спочатку розроблені для любителів спортивних автомобілів. Взуття для водіння – це мокасини типу сліп-он з гумовими підошвами та втулками, які захищають і задню частину п’яти. Ці черевики забезпечують краще зчеплення та відчуття педалі, а також забезпечують опорну точку для переміщення вашої ноги вперед і назад від гальма до педалі газу.

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