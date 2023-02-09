Чому не можна заливати чай окропом, щоб його не зіпсувати

Для того, щоб приготувати дійсно смачний чай – недостатньо просто залити водою чайне листя. Правильне заварювання цього традиційного напою потребує особливої уваги та знань.

Часто люди допускають поширені помилки під час заварювання чаю, тому що не знають як це робити правильно. Спершу слід зазначити, що якість чаю залежить від води. Прокип'ятивши воду неможливо зробити її повністю безпечною для вживання. Тому краще не використовувати воду з-під крана. Оберіть краще фільтровану воду, або воду в пляшках.

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Найкраще смак напою розкривається у крупнолистовому чаї. Заварюючи такий чай, на одну чашку потрібно зовсім небагато листочків.

Від чаю в пакетах краще відмовитись взагалі, адже туди можуть покласти що завгодно. Це можуть бути гранули або дрібні залишки від чайного листя, тому такий напій складно назвати хорошим. Також слід купувати чай, у якому немає зайвої хімії та ароматизаторів.

Смак чаю також дуже залежить від температури заварювання:

зелений чай та традиційний китайський чай улун, який є проміжним варіантом між зеленим та чорним, заварюються водою до 90 ⁰C;

чорні, шу пуери, трав’яні та суміші заварюють при температурі 95-100 ⁰C.

Чай потрібно заливати водою, яка щойно нагрілася. Кип'ятити її бажано лише один раз, хоча останні дослідження це спростовують.

Одразу після того, як вода закипіла, її температура – 100 ⁰C. Якщо чайник вимкнули, а вода стала спокійною – це 95 ⁰C. Після 3-4 хвилин – температура води в чайнику буде 85 ⁰C.

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