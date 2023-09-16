Чому в жодному разі не можна ставити ноги на панель приладів автомобіля

Деякі пасажири під час поїздок не соромляться ставити ноги на панель приладів. Проте ця поза може бути небезпечною.

Експерти видання Sante+ наголосили, що ці недоречні дії можуть спровокувати серйозні наслідки у разі ДТП. Також існують інші ризики через ноги на панелі приладів.

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Чому не можна класти ноги на панель приладів автомобіля?

Хоча таке положення ніг в автомобілі може здатися дуже зручним для пасажира, але це може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я.

Група Dekra, європейський лідер у сфері інспекцій в автомобільній, транспортній та промисловій сферах, провела краш-тести, щоб підвищити обізнаність автомобілістів щодо ризиків неправильного положення під час сидіння в автомобілі.

"Пасажири, які поставили ноги на панель приладів, можуть отримати серйозні травми у разі аварії", – пояснили фахівці Dekra.

Подушка безпеки, що розташована на панелі приладів автомобіля, може серйозно травмувати вас.

Поставивши ноги на панель приладів автомобіля, ви ризикуєте отримати травму. Адже у разі зіткнення чи аварії, якщо протягом кількох секунд спрацює подушка безпеки, коліна будуть відкинуті до голови, що може призвести до травм ніг та черевного поясу.

Серйозні ушкодження також можуть бути заподіяні ступням, ногам, особі, спині, тазу або навіть внутрішнім органам, таким як печінка або шлунок.

Також спрацювання подушки безпеки може призвести до серйозних і смертельних травм тулуба і голови.

Як правильно сидіти, не кладучи ноги на панель приладів?

Єдине зручне положення, яке вам слід прийняти в автомобілі, – це сидіти на сидінні, поставивши обидві ноги на землю, не забуваючи пристебнути ремінь безпеки. Ваше сидіння не повинно знаходитися занадто далеко від панелі приладів, на відповідній відстані. Навіть якщо вам доведеться довго сидіти, сидіння має бути у вертикальному положенні, щоб ремінь безпеки правильно прилягав до вашого тіла. Крім того, підголовник повинен розташовуватися на тій самій висоті, що й ваша голова.

Опинившись у машині, виробіть звичку сидіти правильно, щоб не порушувати огляд водію, і уникайте будь-яких поз, які можуть стати небезпечними для вас.

Сідаючи в машину, обов'язково відрегулюйте сидіння, як це зробив би будь-який водій, перш ніж вирушити в дорогу. Крім того, не опускайте сидіння, щоб лягти навіть під час тривалих поїздок.

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