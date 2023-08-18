Чому помилково казати Святошино, Пирогово та Голосієво: відповідь вчених

Українці часто неправильно вимовляють назви населених пунктів, додаючи закінчення "-ово". Втім, це є калькування відповідних російських форм.

Зокрема, йдеться про Голосіїв, Китаїв, Пирогів та Святошин. Про це повідомив громадський активіст та дизайнер Богдан Гдаль на сторінці у Twitter.

"Кияни, наше місто не Підмосков'я, не Орєхово-Зуєво, і тому Голосієво, Китаєво, Пирогово, Святошино, – це дуже груба помилка. Правильно – Голосіїв, Пирогів, Китаїв, Святошин тощо. Ніколи так не кажіть. На території Наддніпрянщини, Київщини назви сіл та міст не існували -ово. Тому у нас місто зветься Київ, а не Києво. Васильків, а не Васильково. Переяслав, а не Переяславо", – зазначив він.

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Гдаль також звернувся із запитом до Інституту української мови Національної академії наук. Згідно з відповіддю, називати населені пункти із закінченням "-ово" помилка.

Таке калькування російських відповідників виникло внаслідок впливу російськомовних історичних картографічних джерел пізнього часу.

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