Почему ошибочно говорить Святошино, Пирогово и Голосеево: ответ ученых

Украинцы часто неправильно произносят названия населенных пунктов, добавляя окончание "-ово". Впрочем, это калькирование соответствующих российских форм.

В частности, речь идет о Голосее, Китае, Пирогово и Святошино. Об этом сообщил общественный активист и дизайнер Богдан Гдаль на странице Twitter.

"Киевляне, наш город не Подмосковье, не Орехово-Зуево, и поэтому Голосеево, Китаево, Пирогово, Святошино, – это очень грубая ошибка. Правильно – Голосеев, Пирогов, Китаев, Святошин и т.д. Никогда так не говорите. На территории Приднепровья, Киевщины названия сел и городов не существовали -ово. Поэтому у нас город называется Киев, а не Киево. Васильков, а не Васильково. Переяслав, а не Переяславо", – отметил он.

Видео дня

Читайте также: Языковед объяснил, как перевести на украинский "взгрустнулось" и "держи ухо востро"

Гдаль также обратился с запросом в Институт украинского языка Национальной академии наук. Согласно ответу, называть населенные пункты с окончанием "ово" ошибка.

Такое калькирование русских ответчиков возникло в результате влияния русскоязычных исторических картографических источников позднего времени.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !