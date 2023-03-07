Чому слід вимикати Wi-Fi та мобільний інтернет на смартфоні на ніч: пояснення

Чи треба вимикати вай-фай та мобільний інтернет на телефоні під час сну

Смартфон став невід'ємною частиною життя сучасної людини. Багато людей не вимикають на ніч Wi-Fi та мобільний інтернет на своєму гаджеті та навіть кладуть його поруч з собою під час сну. Дізнайтесь, про чому не варто залишати смартфон підключеним до бездротової мережі на ніч. Вимикати інтернет в нічний час може бути корисним відразу з кількох причин.

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Економія заряду акумулятора

Якщо ви вимкнете Wi-Fi на ніч – це заощадить заряд батареї, оскільки ця функція сильно розряджає батарею. Ваш телефон розряджатиметься повільніше і прослужить значно довше, тому що циклів загалом зарядки буде менше. Особливо це правило актуальне для пристроїв, яким вже більше кількох років.

Водночас Wi-Fi розряджає батарею не так швидко, як мобільний інтернет. Ця функція, як і GPS навігація, виснажують акумулятор швидше, а в нічний час батарея цілком може втратити до 15-20% заряду.

Кібербезпека та здоров'я

Вночі ваш гаджет може випадково підключитись до якоїсь небезпечної мережі. Цим користуються хакери, які намагаються викрасти ваші персональні дані, адже під час сну ви не побачите, що ваш пристрій почав поводити себе підозріло. Це ще одна причина вимикати Wi-Fi на ніч, або хоча б вимикати функцію автопідключення.

До того ж всі пристрої випромінюють SAR, навіть не без активного використання гаджетів. Тому фахівці радять на ніч вимикати Wi-Fi, щоб зменшити електромагнітний вплив на організм, а також намагатися відкладати телефон подалі від себе під час сну.

Також вночі можуть надходити різні оповіщення та повідомлення, що погіршує якість сну та може вас розбудити. Вимикаючи з'єднання з мережею зменшить кількість відволікаючих факторів та зробить ваш сон краще.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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