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Чому в п'ятницю не можна сміятися: ви про це не здогадувалися

Дутік Катерина

П'ятниця 13 - чому не можна сміятися у п'ятницю та цікаві забобони про п'ятницю 13

Існує кілька причин, чому люди вважають, що в п'ятницю не можна сміятися. Особливо це стосується п'ятниці 13-го.

Деякі люди вірять, що сміх в п'ятницю 13-го може накликати нещастя на людину. Все тому, що сміх може привернути увагу нечистої сили, яка може нашкодити людині.

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Важливо враховувати, що в такий день підсвідомість людини дуже чутлива, а сміх може впустити негативну енергію, накликавши проблеми.

Крім цього, сміх є особистим досвідом людини. Коли людина сміється, вона відкриває себе світу і стає вразливою для негативних впливів.

Вірити, або ж не вірити у ці забобони – особиста справа кожного. Деякі дотримуються цих порад, оскільки бояться накликати на себе нещастя.

Ось кілька порад, як не сміятися в п'ятницю:

  • Спробуйте не думати про сміховинне. Якщо ви будете думати про те, що може вас розсмішити, то вам буде легше уникнути сміху.
  • Оберіть собі безпечну обстановку. Якщо ви будете в оточенні людей, які не вірять у забобони, то вам буде легше розслабитися і не сміятися.
  • Не шукайте приводів для сміху. Якщо ви будете уникати смішних ситуацій, то вам буде легше не сміятися.

Однак, є й інші люди, які вважають, що сміх в п'ятницю – це хороший спосіб відігнати нечисту силу і залучити удачу. Вони вважають, що сміх може очистити енергію і зробити день більш щасливим.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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