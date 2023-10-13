Почему в пятницу нельзя смеяться: вы об этом не догадывались

Есть несколько причин, почему люди считают, что в пятницу нельзя смеяться. Особенно это касается пятницы 13-го.

Некоторые люди верят, что смех в пятницу 13-го может навлечь несчастье на человека. Все потому, что смех может привлечь внимание нечистой силы, которая может навредить человеку.

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Важно учитывать, что в такой день подсознание человека очень чувствительно, а смех может уронить негативную энергию, навлекая проблемы.

Кроме того, смех является личным опытом человека. Когда человек смеется, он открывает себя миру и становится уязвимым для негативных воздействий.

Верить, или же не верить в эти предрассудки – личное дело каждого. Некоторые придерживаются этих советов, поскольку боятся навлечь на себя несчастье.

Вот несколько советов, как не смеяться в пятницу:

Попытайтесь не думать о смехотворном. Если вы будете думать о том, что может вас рассмешить, вам будет легче избежать смеха.

Выберите для себя безопасную обстановку. Если вы будете в окружении людей, которые не верят в предрассудки, вам будет легче расслабиться и не смеяться.

Если вы будете в окружении людей, которые не верят в предрассудки, вам будет легче расслабиться и не смеяться. Не ищите поводов для смеха. Если вы избегаете смешных ситуаций, то вам будет легче не смеяться.

Однако есть и другие люди, которые считают, что смех в пятницу – это хороший способ отогнать нечистую силу и привлечь удачу. Они считают, что смех может очистить энергию и сделать день счастливее.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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