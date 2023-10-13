Чому в п'ятницю не можна сміятися: ви про це не здогадувалися
Існує кілька причин, чому люди вважають, що в п'ятницю не можна сміятися. Особливо це стосується п'ятниці 13-го.
Деякі люди вірять, що сміх в п'ятницю 13-го може накликати нещастя на людину. Все тому, що сміх може привернути увагу нечистої сили, яка може нашкодити людині.
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Важливо враховувати, що в такий день підсвідомість людини дуже чутлива, а сміх може впустити негативну енергію, накликавши проблеми.
Крім цього, сміх є особистим досвідом людини. Коли людина сміється, вона відкриває себе світу і стає вразливою для негативних впливів.
Вірити, або ж не вірити у ці забобони – особиста справа кожного. Деякі дотримуються цих порад, оскільки бояться накликати на себе нещастя.
Ось кілька порад, як не сміятися в п'ятницю:
- Спробуйте не думати про сміховинне. Якщо ви будете думати про те, що може вас розсмішити, то вам буде легше уникнути сміху.
- Оберіть собі безпечну обстановку. Якщо ви будете в оточенні людей, які не вірять у забобони, то вам буде легше розслабитися і не сміятися.
- Не шукайте приводів для сміху. Якщо ви будете уникати смішних ситуацій, то вам буде легше не сміятися.
Однак, є й інші люди, які вважають, що сміх в п'ятницю – це хороший спосіб відігнати нечисту силу і залучити удачу. Вони вважають, що сміх може очистити енергію і зробити день більш щасливим.
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