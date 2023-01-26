Чому зависає смартфон і що з цим робити

Якщо ваш телефон почав некоректно працювати та зависати під час роботи, можна виправити проблему самостійно. Однак, варто дотримуватися кількох важливих правил, аби не втратити важливі файли, збережені на пристрої, та не зламати його.

Фахівці радять – перед тим, як почати "лікування" гаджету, на всяк випадок збережіть усі необхідні фото та документи на карту пам'яті або у хмарне сховище.

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Інколи "зависання" смартфона може означати, що його модель застаріла й оперативна пам'ять вже не витягує роботу системних програм. Тоді проблему може вирішити глибоке очищення пам'яті та зупинка роботи окремих додатків, якими ви не користуєтеся.

Для цього потрібно спочатку очистити кешовані зображення та файли. Відкрийте" Диспетчер телефону" та оберіть "Очищення". Вам запропонують очистити всі кешовані дані. Через "Налаштування" можна обрати "Програми" та вручну зупинити їх роботу, однак будьте обережними – зупиняйте роботу лише тих додатків, які не впливають на роботу операційної системи.

Також у цьому пункті меню можна переглянути програми, які ви часто запускаєте та почистити їхній кеш.

Також ваш гаджет може зависати, якщо на ньому одночасно запущені одразу кілька "важких програм". Щоб розв'язати цю проблему, перейдіть у меню запущених програм за допомогою сенсорної кнопки внизу екрана та закрийте ті програми, які вам не потрібні на цей момент. Якщо і це не зарадило, спробуйте у меню програм обрати ті, які не потрібні та зупиніть їх роботу.

На швидкість роботи телефона можуть впливати й налаштування гаджета – це і "живі шпалери", і програми для прослуховування аудіо, месенджери тощо. Фахівці радять вимикати фонові програми та додатки. Це можна зробити натиснувши на розділ "Акумулятор", або "Батарея". У ньому ви зможете побачити, які із застосунків найбільше впливають на продуктивність акумулятора телефона та заборонити їх роботу у фоновому режимі.

Якщо ваш смартфон й надалі працюватиме некоректно, спробуйте просканувати його на віруси. Якщо ж і це не розв'яже проблему, а до фахівців звертатися не хочеться, можна застосувати крайній засіб – це скидання пристрою до заводських установок.

Попередньо виконайте резервне копіювання всіх налаштувань та перенесіть важливі файли на комп'ютер або у хмарне сховище.

Як повернути гаджет до заводських налаштувань:

Відкрийте розділ "Система" у налаштуваннях смартфона. Виконайте резервне копіювання. Перейдіть до пункту "Скинути".

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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