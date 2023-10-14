Під комином у Шотландії знайшли монети, пов’язані з трагічною різаниною у Гленко (фото)

У Шотландії студентка Люсі Анкерс, яка вивчає археологію, знайшла 36 монет у горщику, захованому під кам’яним комином. Вони датуються періодом між кінцем 1500 та 1680 роками.

Це спонукало дослідників до гіпотези, "що вони, швидше за все, були покладені під камін безпосередньо перед або під час різанини в Гленко 1692 року для збереження", пише Live Science.

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Археологи кажуть, що той, хто закопав монети, не повернувся за ними, що може свідчити про те, що ця людина стала жертвою різанини.

За даними вчених, ці монети можуть бути пов’язані з Аласдером "Маклейном" Макдональдом із Гленко, який був вождем клану МакДональдів між 1646 і 1692 роками. Монети були знайдені в "літньому будиночку" Маклейна, мисливському будиночку та залі для бенкетів, який використовували вожді. Маклейн подорожував Європою в молодості, і, на думку дослідників, деякі з монет можуть бути особистими сувенірами.

Видання нагадує, що різанина у Гленко сталася після того, як Маклейн не встиг підписати присягу на вірність новим монархам, Вільгельму та Марії. Він мав зробити це до 1 січня 1692 року. Однак через нещасний випадок під час подорожі він не зміг вчасно підписати документ. У ніч на 13 лютого солдати нових монархів атакували мешканців Гленко. Серед постраждалих були Маклейн і його дружина.

Гленко розташований у високогір'ї західної Шотландії. Різанина сталася 13 лютого 1692 року. Урядові війська холоднокровно вбили близько 30 членів і соратників клану Макдональд.

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