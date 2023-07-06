Потримайте в розчині 1 годину: Як очистити решітки духовки та грилю від нагару без зайвих зусиль

Як легко очистити грати духовки та грилю від жиру та нагару за допомогою солі та оцту

При прибиранні вдома ми часто звертаємо мінімальну увагу на деякі зони, наприклад, на решітки у духовці. В результаті бруд накопичується, а з часом починає з'являтися іржа. Це особливо помітно, якщо ви часто використовуєте духовку для готування жирних страв.

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Але не варто хвилюватися. У вашій кухонній шафі або холодильнику є чудове екологічно чисте рішення для цієї проблеми. За його допомогою ви зможете безпечно очищати всі поверхні у своєму будинку. І цим чудовим помічником є звичайний оцет.

Як очистити забруднені решітки у духовці

Щоб посилити властивості розчинення жиру та дезінфекції, рекомендується поєднувати оцет з сіллю, яка володіє абразивною властивістю, корисною для боротьби з нальотом. Вам знадобиться: сіль, вода, оцет та ємність, в яку можна занурити решітки.

Почніть з того, що змішайте в рівних пропорціях оцет і воду в ємності, а також додайте достатню кількість солі. Потім розмістіть решітки в цьому розчині так, щоб вони повністю занурювалися в рідину. Залиште засіб працювати протягом 1 години, після чого протріть решітки м'якою тканиною або губкою. Бруд та іржа повинні легко знятися.

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