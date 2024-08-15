Прикордонники ліквідували спостережний пункт окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують давати відсіч російським загарбникам на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там бійці бригади "Гарт" ліквідували спостережний пункт окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Спостережний пункт окупантів знищили на Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт", успішно атакувавши ударними БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Пригощає 46 бригада, обляпуйтесь": десантники зупинили три колони окупантів на Донбасі

На відео можна побачити, як оператори виявили спостережний пункт російських загарбників. На наступних кадрах видно вибух внаслідок удару дроном.

Точний час та місце знищення спостережного пункту не повідомляється. Втрати у живій силі з боку ворога не вказані.

Нагадаємо, 14 серпня 2024 року бійці ЦСО А СБУ в Курській області захопили ротний опорний пункт, що був розгалуженим та укріпленим з усіх боків. За один раз в полон потрапило 102 військовослужбовці російської армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!