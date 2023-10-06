Прикордонники на Слобожанському напрямку ефектно вразили 'Буханку' та два комплекси 'Муром' (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Слобожанському напрямку.

Там бійці РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" за сприяння 2-ої прикордонної комендатури швидкого реагування "Сталевого Кордону" знищили техніку загарбників. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Точне влучання = купа рашистського брухту. Бійці "Сталевого кордону" разом з підрозділом РУБпАК 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади "Vidar" вразили на Слобожанському напрямку ворожий УАЗ "Буханка", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники також уразили два мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження "Муром-П".

На відео можна побачити, як оператори скеровують ударні дрони по цілях. На наступних кадрах видно влучання та вибухи.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських окупантів. Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром".

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