Прикордонники одним пострілом знищили п'ятьох ворожих піхотинців (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників. Зокрема, бої ведуться на Сватівському напрямку.

Бійці "Сталевого кордону" ліквідували п'ятьох піхотинців окупантів одним ударом. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонники "Сталевого кордону" одним пострілом з ПТРК "Стугна" знищили 5 ворожих піхотинців, які прямували на штурм наших позицій на Сватівському напрямку. Головне – не кількість снарядів, а вміння!" – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Донецькому напрямку бійці ССО "мінуснули" російський РЕБ "ЛЕЄР–2" (відео)

На відео можна побачити, як прикордонники виявили пересування ворожої піхоти. На наступних кадрах видно точне влучання.

Час та місце знищення російських піхотинців не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!