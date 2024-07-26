Прикордонники знищили російський бронеавтомобіль на Харківському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківському напрямку.

Там прикордонники ліквідували бронеавтомобіль окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Російська МТ-ЛБ стала мішенню прикордонників-операторів БпЛА. Бійці влучно відпрацювали та знищили бронеавтомобіль противника на Харківському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили російський бронеавтомобіль. На наступних кадрах видно знищення МТ-ЛБ.

Точний час та місце ліквідації техніки російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ми повідомляли про воїна 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер", який самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів.

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