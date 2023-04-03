Вийде приємний м'ятний колір: як пофарбувати яйця на Великдень кропивою

Існує безліч способів пофарбувати яйця на Великдень у різні кольори, особливо якщо у вас під рукою спеціальні барвники. Однак якщо ви є прихильником натуральних барвників, вам може сподобатися лайфхак, як пофарбувати крашанки кропивою.

Колір крашанок вийде ніжно-зеленим, однак обирайте для фарбування яйця з білою шкаралупою, аби досягти потрібного ефекту. Пофарбовані кропивою яйця гарно пасуватимуть також й до жовтих крашанок – їх фарбують куркумою.

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Для фарбування яєць вам знадобиться пучок кропиви, десь 50 грамів. Також – вода, сіль (столова ложка) та оцет (9%).

Як пофарбувати яйця у салатовий, м'ятний колір:

У каструлю з товстими стінками викладіть половину кропиви, а зверху покладіть яйця з білою шкаралупою, зверху знову викладіть кропиву. Залийте водою, аби вона покривала яйця на 2-3 см. Поставте каструлю з яйцями на плиту та варіть на середньому вогні під кришкою до закипання. Коли вода почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімального.

Після закипання яйця треба проварити 10 хвилин, додати сіль у воду, поварити ще 5 хв, а потім вимкнути вогонь, накрити каструлю кришкою та зачекати 30 хвилин, аби вони настоялися у кропив'яному відварі.

Коли яйця настояться, візьміть широку глибоку миску, налийте у неї два літри холодної води та дві столові ложки оцту. Викладіть крашанки у розчин, зачекайте 2-3 хв та потім перекладіть готові крашанки на паперові рушники, аби вони підсохли. Оцет мав закріпити фарбу.

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А якщо взяти зеленку та побризкати нею на салатові крашанки, то на них будуть красиві плямки. Такі крашанки нагадуватимуть великі перепелині яйця. За бажанням, підсохлі крашанки можна змастити олією, аби вони блищали.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині. А ще можна приготувати яскраві крашанки для дітей.

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