Спробуйте цей незвичний рецепт: Як закрити на зиму огірки "Карі"
Як зробити мариновані огірки з карі на зиму
Липень та серпень для багатьох людей є сезоном заготівель на зиму. Для деяких господинь це стає своєрідним хобі, яке допомагає відволіктися від тривожних новин та депресивних думок, особливо актуальних під час війни.
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Якщо ви вже зробили кілька банок огірків з кетчупом чилі або хрумких квашених огірків у власному соку, спробуйте закрити огірки з приправою карі. theLime підібрав для вас простий рецепт.
Інгредієнти:
- Огірки;
- Цибуля;
- Перець горошком.
Інгредієнти для маринаду на 1 л:
- Оцет 9% (200 мл);
- Цукор (300 г);
- Сіль (1,5 ст. л.);
- Приправа каррі (25 г).
Приготування:
- Ретельно промийте огірки від пилу та бруду у проточній воді. Замочіть їх у ванній або у великому тазу в прохолодній воді на 2-3 години. Потім ще раз промийте, і при бажанні обріжте плодоніжки;
- Приготуйте маринад: у каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, приправу карі та оцет. Ретельно перемішайте та доведіть до кипіння. Коли маринад закипить, одразу вимкніть;
- Очистіть цибулю від лушпиння і наріжте півкільцями;
- На дно кожної банки викладіть цибулю, а потім щільним шаром розмістіть огірки, додайте також кілька горошин чорного перцю. Залийте гарячим маринадом;
- Стерилізуйте заготовку: поставте на вогонь велику каструлю, на дно якої покладіть рушник. Розмістіть в неї банки з огірками з карі, закрийте кришками, залийте водою, щоб рівень води був трохи вище плічок банок. Стерилізуйте приблизно 5-7 хвилин після закипання води в каструлі. Потім обережно дістаньте банки, щоб не обпекти руки;
- Закрутіть кришки і зачекайте, поки заготівля охолоне. Потім приберіть в комору або льох – така консервація добре зберігається в будь-яких умовах. Тепер у вас є смачні та ароматні огірки з приправою карі, які прикрасять ваш стіл узимку.
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