Популярний овоч в Україні подешевшав майже вдвічі за тиждень: скільки тепер коштує

Виробники тепличних огірків в Україні продовжують зменшувати ціни. За останній тиждень вартість овоча впала більш ніж на 40%, і наразі тепличні огірки коштують приблизно на третину дешевше, ніж у кінці квітня минулого року.

Аналітики EastFruit пояснюють зниження цін двома ключовими чинниками: збільшенням обсягів збору огірків у вітчизняних тепличних господарствах та слабкою активністю покупців на ринку. "Великі тепличні господарства вже повідомляють про великі залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки в комбінатах продовжує збільшуватися. Тому, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію", – зазначається у звіті експертів.

У зв’язку з цими обставинами, тепличні господарства почали реалізовувати огірки за ціною від 45 до 75 грн/кг – залежно від сорту, якості та обсягу поставок. Такий рівень цін у середньому на 42% нижчий, ніж тиждень тому, і приблизно на 34% менший порівняно з кінцем квітня 2024 року.

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Крім того, українські виробники стикаються з серйозною конкуренцією з боку румунського імпорту. Багато імпортерів ще минулого тижня сформували значні запаси огірків із Румунії та знизили ціни до 25 грн/кг, що спричинило подальше падіння вартості продукції з вітчизняних теплиць.

Яка вартість огірків в супермаркетах України

Згідно з даними порталу "Мінфін", ціна на огірки варіюється залежно від сорту: середня вартість гладких становить 113,27 грн/кг, а короткоплідних – 115,90 грн/кг. Згідно з результатами моніторингу цін, у провідних торговельних мережах зафіксовано такі розцінки на огірки:

"Фора" – 99,00 грн/кг;

– 99,00 грн/кг; АТБ – 84,89 грн/кг;

– 84,89 грн/кг; Varus – 79,90 грн/кг;

– 79,90 грн/кг; "Сільпо" – 99,00 грн/кг;

– 99,00 грн/кг; Auchan – 115,9 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на м'ясо в українських супермаркетах значно зросли.

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