'Уражений цех зі збирання безпілотників': міноборони рф цинічно прокоментувало удар по Дніпру, де загинула дворічна дитина

3 червня росіяни запустили ракетою по передмісті Дніпра. Ракета влучила між будинками, зруйнувавши їх. Під завалами одного з двоповерхових будинків загинула дворічна дівчинка.

Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Унаслідок влучання ворожої ракети постраждали 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Троє діток у край важкому стані перебувають у лікарні. Було пошкоджено 10 приватних будинків, магазини, частину газопроводу та автомобілі.

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Тим часом російське Міноборони РФ заявило, що в районі міста Дніпра "високоточною зброєю наземного базування" їхні терористи влучили у "цех зі збирання українських безпілотних літальних апаратів".

"російська армія ударом високоточної зброї вразила авіатехніку та сховища з озброєнням та боєприпасами на військових аеродромах України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та влучили у медзаклад. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, 23 було поранено.

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