З'явилися фото наслідків атаки росіян дронами по Одещині та Києву

Під час нічної атаки 2 серпня по півдню Одеської області сили російські бойовики запустили іранські безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 11 ударних безпілотників "Shahed-136", випущених ворогом.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Зазначається, що росіяни цілилися у портову інфраструктуру на Дунаї. "Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи вдарив і по елеватору, і по зерносховищу.Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі", – зазначили у командуванні.

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В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Ізмаїла. "Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор", – написав голова ОДА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку росіян по Одеській області, зазначив, що "російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці".

"Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", — зазначив глава держави.

У Києві, за даними ДСНС, унаслідок російської атаки відбулося падіння уламків у Солом’янському районі столиці. "Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. На щастя, постраждалих немає", - кажуть рятувальники.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що під Києвом унаслідок атаки росіян загорівся приватний будинок. Пожежу оперативно ліквідували.

За даними обласної Служби порятунку, уламки шахідів впали у Бучанському районі, поблизу селища Гостомель. На щастя, обійшлося без загиблих та потерпілих.

Нагадаємо, вранці 1 серпня російські бойовики завдали удару по Херсону. Внаслідок цього загинув молодий лікар, який декілька днів тому розпочав свої обов'язки.

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