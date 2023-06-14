Чудова альтернатива пакетам з льодом: для чого заморожувати засіб для миття посуду
Ви плануєте провести день на пляжі ми природі, але не маєте з собою холодильника? Це не проблема, якщо ви знаєте лайфхак з замороженим гелем для миття посуду. Він не лише охолодить напої, але й стане чудовим компресом для забоїв.
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Для його приготування вам знадобиться:
– багаторазовий пластиковий пакет для заморожування
– 250 мл засобу для миття посуду
— 60 мл езопропілового спирту
Гель для миття посуду та спирт налийте у пакет. Засіб для посуду можна також замінити рівними частинами води та медичного спирту.
Заповніть пакет на три чверті та витисніть з нього все зайве повітря та відправте його у морозильну камеру на кілька годин. Повністю субстанція не замерзне, а залишиться трохи гнучкою. Вона довго триматиме холод та швидко охолодить напої навіть у найсильнішу спеку.
Нагадаємо, ми вже писали, як охолодити напій за 2 хвилини.
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