Припиніть викидати картопляні шкірки: список смачних страв

Картопля – це один з найпопулярніших овочів у світі. З неї можна приготувати безліч смачних і корисних страв.

Однак багато хто вважає, що картопляна шкірка – це неїстівна частина овоча і просто викидає її. Насправді картопляна шкірка – це джерело цінних поживних речовин, таких як клітковина, мінерали та вітаміни.

Клітковина допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Мінерали, такі як калій, магній і фосфор, необхідні для нормального функціонування організму. Вітаміни С і В6 допомагають зміцнити імунну систему.

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Що можна приготувати з картопляної шкірки?

З картопляної шкірки можна приготувати безліч страв, як солодких, так і солоних.

Ось кілька рецептів:

Картопляні шкірки з сиром та беконом

Ця страва – це відмінний варіант для закуски або перекусу. Для її приготування вам знадобляться:

Картопляні шкірки

Сир

Бекон

Олія

Сіль та перець до свого смаку

Приготування:

Відваріть картоплю в шкірці до готовності. Зніміть шкірку з товстим шаром картоплі. Викладіть у форму для запікання, змащену олією. Потріть зверху шматочки бекону, а зверху потріть сир. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм протягом 15-20 хвилин.

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Картопляні шкірки з часником

Ця страва – це відмінний варіант для швидкого та смачного перекусу. Для її приготування вам знадобляться:

Картопляні шкірки

Часник

Олія

Сіль та перець до свого смаку

Приготування:

Помийте гарно картоплю й почистьте. Картопляні шкірки гарно промийте ща раз. Почищену картоплю можете використати для приготування інших страв. Картопляні шкірки викладіть на змащену олією чи маслом форму для запікання. Зверху вичавіть кілька зубчиків часнику. Полийте олією та запікайте в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм упродовж 25-40 хвилин. Коли шкірки запечуться, посипте сіллю та перцем за бажанням.

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