Прем'єр Польщі Моравецький спрогнозував, на яких напрямках можуть напасти окупанти

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький спрогнозував, яким чином російські війська можуть атакувати Україну під час нового наступу. За його словами, окупанти можуть нападати одразу з двох-трьох різних напрямків.

Ймовірно, російський диктатор володимир путін планує знову оточити Київ. Про це Моравецький сказав у інтерв'ю Bild.

"Я думаю, що план путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків", – зазначив він.

Глава уряду Польщі припускає, що наступ також може відбуватися з боку Білорусі. Таким чином росіяни можуть спробувати оточити Київ із заходу.

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Моравецький додав, що погодні умови зараз не підходять для перекидання важких танків, артилерії та іншої військової техніки, через досить теплу зиму.

"Тому путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу", – пояснив польський прем'єр.

Він зазначив, що отримав від України інформацію про можливий жорсткий наступ окупантів у березні чи квітні 2023 року. Очільник уряду Польщі також вказав, що путін вже мобілізував від 200 до 250 тисяч нових солдатів.

"Не можна забувати, що ресурси росії дійсно великі, і вона має глибокі кишені. У нього багато боєприпасів, багато зброї і багато людей", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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