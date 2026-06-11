За яких умов можуть скасувати статус УБД

Після початку повномасштабного вторгнення статус учасника бойових дій (УБД) набув особливої ваги, адже саме він є підставою для отримання низки соціальних гарантій, пільг та державної підтримки. Водночас останніми роками все частіше виникають спуперечки щодо перегляду рішень про надання такого статусу, через що багатьох військовослужбовців цікавить питання: чи можуть позбавити статусу УБД і за яких обставин це можливо.

Перш за все варто розрізняти сам статус учасника бойових дій та пільги, які надаються на його підставі. У разі скасування статусу людина автоматично втрачає й право на відповідні соціальні гарантії. Про це пише sud.ua.

Які пільги передбачені для учасників бойових дій

Статус ветеранів війни та їхні соціальні права регулюються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Категорії осіб, які можуть отримати статус УБД, визначені статтями 5 та 6 цього документа.

Серед основних пільг, передбачених законодавством, — безкоштовне забезпечення ліками за рецептами лікарів, 75-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг, додаткові трудові гарантії, переважне право залишитися на роботі під час скорочення та інші соціальні переваги.

Оскільки всі ці права безпосередньо залежать від наявності статусу УБД, його скасування означає припинення дії відповідних пільг.

Чи можуть позбавити статусу УБД

Попри те, що Закон України "Про статус ветеранів війни" не містить окремої норми про позбавлення статусу учасника бойових дій, така процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів України №413 від 20 серпня 2014 року.

Відповідно до пункту 26 цього Порядку, комісія або міжвідомча комісія може ухвалити рішення про скасування статусу УБД у трьох випадках:

якщо є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили, за вчинення певних умисних тяжких або особливо тяжких злочинів;

якщо встановлено факт використання підроблених документів або подання неправдивої інформації для отримання статусу;

за особистою заявою самої особи про відмову від статусу.

Коли статус не можуть скасувати

Законодавство не передбачає автоматичної втрати статусу учасника бойових дій через:

звільнення зі служби;

вихід на пенсію або у відставку;

завершення участі в бойових діях;

зміну місця проживання;

сплив певного часу після служби.

Тобто факт припинення військової служби сам по собі не впливає на чинність раніше отриманого статусу УБД. Якщо рішення про його надання залишається дійсним, усі соціальні гарантії також зберігаються.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд неодноразово наголошував, що під час розгляду питань щодо надання або скасування статусу учасника бойових дій комісії не повинні керуватися виключно формальним підходом.

Зокрема, у справі №620/11392/24 суд зазначив, що ключовим критерієм є підтвердження фактичної участі особи в бойових діях або заходах із захисту держави, а не лише наявність повного пакета документів.

Суд підкреслив, що документи є лише способом підтвердження відповідних обставин. Тому відмова у статусі або його перегляд не можуть ґрунтуватися виключно на відсутності окремих довідок без комплексної оцінки всіх доказів. Верховний Суд також визнав, що довідка про участь у бойових заходах може бути достатнім підтвердженням фактичного виконання відповідних завдань.

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Що говорить практика ЄСПЛ

Свою позицію щодо подібних питань неодноразово висловлював і Європейський суд з прав людини. У рішеннях ЄСПЛ наголошується, що соціальні виплати та пільги, гарантовані національним законодавством, можуть вважатися майном у розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Тому будь-яке втручання держави у вже набуті права має бути законним, обґрунтованим та пропорційним. Позбавлення людини соціальних гарантій без належних підстав або з порушенням процедури може суперечити міжнародним стандартам захисту прав людини.

Однією з найскладніших проблем залишається перевірка законності надання статусу через багато років після його отримання. У таких випадках часто виникають труднощі з пошуком документів, підтвердженням обставин виконання бойових завдань та встановленням відповідальності за можливі помилки.

Судова практика поступово формує підхід, за яким наслідки помилок державних органів не повинні автоматично покладатися на громадянина, якщо він діяв добросовісно та не подавав неправдивих відомостей.

Отже, статус учасника бойових дій не є абсолютно недоторканним, однак його скасування можливе лише у чітко визначених законом випадках. При вирішенні таких спорів ключову роль відіграють принципи правової визначеності, добросовісності та справедливості, які активно застосовують як українські суди, так і Європейський суд з прав людини.

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