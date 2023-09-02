Притягнете труднощі в особистому житті: чому варто класти ложки дном вгору

Багато людей кладуть ложку на обідній стіл так, щоб заглиблення було спрямоване вгору. Однак за прикметами цей спосіб є неправильним, повідомляє Pixel inform.

Столовий прибор має розташовуватись так, щоб дно було звернуте вгору, тобто ложка повинна бути перевернутою. Вважається, що таке її положення допоможе уникнути потенційних проблем у особистому житті.

За повір’ям, якщо постійно класти ложку заглибленням догори, незаміжня жінка може не знайти свого кохання, а заміжня буде сваритись зі своїм чоловіком.

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Також варто зазначити, що прикмети рекомендують перевернути виделку, розмістивши її з гострою частиною зубців вниз, як захист від нещасних випадків та травм.

Крім того, кажуть, що стукіт ложкою по столу може негативно вплинути на здоров'я людини та призвести до проблем з ним.

Нагадаємо, ми вже писати, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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